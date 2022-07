Gareth Bale opent met puntertje zijn rekening bij Los Angeles, waar doelman tegenstander koelbloedig in de wind zet

Gareth Bale heeft zaterdag zijn eerste treffer laten optekenen in de Noord-Amerikaanse Major League Soccer. Op bezoek bij Sporting Kansas City ging zijn team Los Angeles FC met 0-2 winnen. En dat had het ook te danken aan zijn doelman.

De Colombiaan Cristian Arango opende na 56 minuten de score voor de competitieleider, de pas ingevallen Bale zette na 83 minuten op aangeven van diezelfde Arango met een puntertje de eindstand op het scorebord.

Al had de score er ook anders kunnen uitzien. Na goed zes minuten spelen achtte LA-doelman Maxime Crépeau zijn moment de gloire gekomen en kapte hij een jagende tegenstander koeltjes uit.

Bij de thuisploeg was er een basisplaats voor Logan Ndenbe. De Belgische linksachter kwam eerder uit voor KV Oostende, alvorens via het Franse EA Guingamp in de Major League Soccer te belanden. Aan de overzijde startte Giorgio Chiellini in de basis. De van Juventus overgekomen Italiaan mocht bij de rust in de kleedkamer blijven.

Met 45 punten uit 21 wedstrijden staat Los Angeles FC aan de leiding in de Western Conference, met vier punten meer dan Austin FC. Sporting Kansas City staat met 20 punten op de 14e en tevens laatste plaats.