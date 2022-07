Margriet Hermans vindt lonen van VRT-toppers overdreven: “Dat is té goed betaald”

Al heel wat mensen deden hun zegje over de lonen van enkele VRT-schermgezichten die recent uitlekten. Nu ook zangeres en presentatrice Margriet Hermans (68). In een interview met De Zondag zei ze dat 300.000 euro voor een schermgezicht té veel is.

“Ik had ook een exclusiviteitscontract en was daar heel content mee. Maar 300.000 euro per jaar? Dat is té goed betaald naar mijn bescheiden mening. Het principe van iemand binden, begrijp ik wel. Je kunt geen vijftien Niels Destadsbaders ontdekken. En niet elke acteur van Thuis is een goede zanger of presentator. Zij denken dat misschien wel, maar dat is niet zo. Acteren en zingen zijn twee totaal verschillende dingen. Je moet mensen hebben die binnenkomen in een huiskamer. Zo zijn er maar weinig”, zei Hermans over de lonen van de VRT-schermgezichten in De Zondag.

Die lonen zorgen al enkele weken voor discussie. In het jaarverslag van de VRT stond te lezen dat zes schermgezichten een exclusiviteitscontract van meer dan 300.000 euro per jaar hadden. De namen werd niet gedeeld, maar lekten later wel uit. De grootste toplonen blijken weggelegd voor Tom Waes, Jeroen Meus, Philippe Geubels, Ben Crabbé, en Niels Destadsbader. Waes – het grootste kijkcijferkanon – bleek het best betaald, met een geschatte brutovergoeding van minstens 700.000 euro per jaar. Jeroen Meus verdient een brutoloon van minstens 500.000 euro per jaar, en ook Ben Crabbé en Philippe Geubels zitten in dezelfde categorie. Niels Destadsbader tenslotte zou jaarlijks bruto zo’n 400.000 euro opstrijken.

CEO van VRT, Frederik Delaplace, verdedigde meermaals die exclusiviteitscontracten tegenover de buitenwereld, maar ook van binnen de VRT kwam er kritiek op het uitlekken van de bedragen en namen. Zo sprak onder meer presentatrice Siska Schoeters zich uit tegen het feit dat de zes topverdieners allemaal mannen zijn en dat slechts vier vrouwen een exclusiviteitscontract hebben tegenover vijftien mannen.

