OPROEP. Zit jij in Californië en ben jij al moeten gaan vluchten voor de hevige bosbranden?

De bosbrand in de buurt van het Amerikaanse nationaal park Yosemite in de staat Californië breidt zich verder uit. Tegen zaterdagnamiddag (plaatselijke tijd) was een oppervlakte van zowat 38 vierkante kilometer getroffen, zo melden de autoriteiten. De brand kon nog niet ingedamd worden.

Meer dan 6.000 mensen moesten hun woningen al verlaten. Zowat 2.000 gebouwen worden door de vlammen bedreigd. De brand brak vrijdagnamiddag uit in Mariposa en werd snel groter.

Het zuidwesten van de Verenigde Staten kampt al weken met meerdere bosbranden, die volgens de autoriteiten aangewakkerd worden door de aanhoudende droogte.

