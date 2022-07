Nieuwkomer Raphinha verschalkt Courtois met schitterend schot en wint met Barcelona meteen eerste Clasico tegen Real Madrid

Op een eerste clash tussen Barcelona en Real Madrid hebben we niet lang moeten wachten. Beide grootheden troffen elkaar vannacht al in een vriendschappelijke partij in Las Vegas.

Bij Real stonden zowel Thibaut Courtois als Eden Hazard in de basiself. Hazard deed dat, in afwezigheid van Benzema, als valse negen. De positie die trainer Carlo Ancelotti vooraf had opgegeven voor de Rode Duivel. Daarnaast mochten aanwinsten Antonio Rüdiger en Aurélien Tchouaméni meteen proeven van de Clasico. Aan de kant van Barcelona gold hetzelfde voor Andreas Christensen, Raphinha en Robert Lewandowski.

En het was de van Leeds overgekomen Braziliaan die het spektakel op gang trok. Met een schitterende pegel in de rechterbovenhoek gaf hij Thibaut Courtois geen schijn van een kans. Voor Raphinha de eerste treffer in de Clasico, zijn tweede voor de Catalanen nadat hij eerder al de weg naar doel vond bij zijn debuut tegen Inter Miami.

Ook Lewandowski en Ansu Fati waren dicht bij een doelpuntje. Zo ook Federico Valverde, die met een schicht de staak trof. In de tweede helft werd er naar hartenlust gewisseld, maar doelpunten vielen er in Vegas niet meer uit de lucht. Barcelona wint zo de eerste Clasico van het nieuwe seizoen.