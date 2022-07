Zelenski: raketaanval op Odessa is “Russische barbaarsheid”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de Russische raketaanval op Odessa, de belangrijke Oekraïense havenstad aan de Zwarte Zee, veroordeeld als “duidelijke Russische barbaarsheid”. In een videoboodschap zei Zelenski zaterdagavond dat de aanval een nieuwe reden is voor andere landen om Oekraïne wapens te geven “die nodig zijn voor de overwinning”.

Volgens het leger van Oekraïne zijn er zaterdag vier kruisraketten afgevuurd op de haven. Twee daarvan zouden “haveninfrastructuur” hebben geraakt, stellen een lokale overheidsfunctionaris en een Oekraïense legereenheid op Telegram. De twee andere raketten zijn volgens het leger neergehaald. Maksim Martsjenko, de gouverneur van de regio, maakte bovendien melding van “een aantal gewonden”.

De gemelde aanval volgde een dag na de deals die Rusland en Oekraïne met Turkije en de Verenigde Naties sloten over het hervatten van de graanuitvoer via Oekraïense havens aan de Zwarte Zee en werd internationaal veroordeeld. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei in een verklaring dat de aanval “serieuze twijfels creëert over de Russische geloofwaardigheid met betrekking tot de deals.” Moskou heeft volgens de Turkse minister van Defensie, Hulusi Akar, ontkend Odessa onder vuur te hebben genomen.

Volgens Zelenski heeft Rusland zich met de raketaanval politiek blootgegeven. “Als iemand in de wereld eerder heeft gezegd dat het nodig is om een ??dialoog met Rusland te voeren, om zo een wapenstilstand overeen te komen zonder ons grondgebied van de bezetters te bevrijden, dan hebben de raketten van vandaag deze mogelijkheid vernietigd”, zei hij.