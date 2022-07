De eerste van vele: Erling Haaland scoort al na twaalf minuten z’n eerste in loondienst van Manchester City

Het heeft niet lang geduurd vooraleer Erling Haaland zijn eerste goal voor zijn nieuwe club Manchester City in de boeken mocht schrijven. In een oefenpartij tegen Bayern München tekende de Noor meteen voor het enigste doelpunt uit de partij.

Twaalf minuten. Zo lang had Erling Haaland nodig om het blauwe legioen van Pep Guardiola te laten juichen. In het stadion van American Football-team Green Bay Packers schoof de Noor een voorzet van Jack Grealisch simpel in doel. Ene Kevin De Bruyne deed het voorbereidende werk.

Sambi Lokonga trefzeker voor Arsenal

In de staat Florida keken Arsenal en Chelsea elkaar dan weer in de ogen. Wat er op het spel stond: de Florida Cup. Gabriel Jesus toonde met de openingsgoal nog maar eens waarom hij een goede aanwinst is voor de Gunners. Odegaard deed er voor de pauze nog eentje bij. In de tweede helft legde Arsenal er opnieuw twee in het mandje. Eerst Saka voor de 3-0 en in de allerlaatste minuut zette ook Rode Duivel Albert Sambi Lokonga zich op het scorebord. Meteen een pandoering voor de Blues van Thomas Tuchel.