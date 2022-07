Het plan is niet alleen om bestaande­ toestellen te activeren, maar ook om het netwerk van camera’s stevig uit te breiden. — © Nicolas Maeterlinck/belga

Na jaren slabakken moet er een doorstart komen voor het netwerk van camera’s met nummerplaatherkenning, dat onder meer voor trajectcontroles dient. De vraag is of er voldoende geld is om de ambities waar te maken. Nu al staan de camera’s niet allemaal aan.