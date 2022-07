Experiment met irrigatietechniek moet water besparen in Limburgse landbouw. — © TV Limburg

Slimmer en dus vooral zuiniger omgaan met water. Het is iets dat ons allemaal aanbelangt. Maar zeker ook de landbouwsector wil hierin belangrijke stappen zetten. Zo doet het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw al een tijdje onderzoek naar efficiënte irrigatietechnieken voor maïs. En dat doen ze in Noord-Limburg. Bijvoorbeeld bij het landbouwbedrijf van Laurent Wyers in Bocholt. Daar staat een proefopstelling met zogenaamde druppelirrigatie. En dat zou voor tal van voordelen moeten zorgen ten opzichte van de meer traditionele methodes zoals haspelberegening.