'My Own Unique Citytrip': Zo maak je een gepersonaliseerde citytrip naar Hasselt. — © TV Limburg

Hou je van citytrips maar niet van het plannen, dan is de kersverse website 'my own unique citytrip' misschien wel iets voor jou. Pieter Himpe uit Mechelen ontwikkelde een website die voor jou een gepersonaliseerde dag inplant. Je kan momenteel kiezen tussen drie steden. Hij begon met zijn eigen stad Mechelen gevolgd door Leuven en vandaag was Hasselt aan de beurt.