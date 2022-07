Bernd Hollerbach gematigd tevreden na gelijkspel tegen Union: “Dit was een stevig gevecht”

LEES OOK. Kanaries starten met billijk gelijkspel tegen vicekampioen Union

“Ik denk dat een gelijkspel de juiste uitslag is”, reageerde Hollerbach. “Deze wedstrijd was ‘a big fight’, een stevig gevecht, voor beide teams. De duels waren pittig en er werd veel gelopen aan beide kanten. We kenden de kwaliteiten van onze tegenstander. Union is een sterk elftal, dat hebben ze vorig seizoen bewezen. In dat opzicht is 1-1 geen slecht resultaat.”

Toch kon Hollerbach ook zijn ontgoocheling om de gemiste drie punten niet verbergen. “We kregen nog een hele grote kans op de 2-1 in de laatste seconde, dat verandert de perceptie van deze wedstrijd. Ook de manier waarop we de gelijkmaker slikken, bevalt me niet. In die fase waren we te naïef. Dat zou niet mogen gebeuren.”