Karel Geraerts debuteert met gelijkspel op Stayen: “STVV is moeilijk te verdedigen”

Met een gelijkspel op Stayen is de kop eraf voor Karel Geraerts. De Limburgse coach van Union was na afloop van zijn debuut als T1 bij de vicekampioen ontgoocheld, maar sprak ook van een terecht resultaat.

“Ik win graag, dus ik ben ontgoocheld”, reageerde Geraerts voor de TV-camera’s. “Maar als ik naar de eerste helft kijk, waren we gewoon niet goed genoeg om daarvoor in aanmerking te komen. We waren te slap in duels. De tweede bal was telkens voor STVV. Na de rust liep het veel beter. We wonnen de duels en begonnen beter te voetballen. Dat leidde tot de verdiende gelijkmaker en daarna was alles nog mogelijk.”

Geraerts sprak al bij al van een terecht gelijkspel. “Want STVV bleef ook gevaarlijk op de counter”, aldus de coach van Union. “Weliswaar zonder echt gevaarlijk te zijn, maar bij ons kwam de laatste pas er ook niet uit. Ach, het seizoen openen op kunstgras is niet eenvoudig. Bovendien kenden we maar een korte voorbereiding dus dit resultaat is oké voor mij. Ik ben tevreden met wat mijn jongens op de mat hebben gebracht.”

Voor aanvang van de competitieopener sprak Geraerts al lovend over de Kanaries. Die uitspraak zette hij na afloop nog wat kracht bij: “Sint-Truiden is een fysiek sterke ploeg met goede voetballers. Ze staan compact, ze laten het spel aan de tegenstander en ze spelen direct voetbal in balbezit. Dat is heel moeilijk te verdedigen.”