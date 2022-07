Mark Cavendish en Michael Matthews in verregaande onderhandelingen met Proteam van Jérôme Pineau, dat prominent Franse hoofdstad ‘Paris’ op shirt zal dragen

Met dit project wil de Franse hoofdstad zich niet alleen profileren naar de Olympische Spelen van 2024 toe maar ook als fietshoofdstad van de wereld. Zonder daarom overheidsgeld in het project te pompen maar er is een marketingovereenkomst. B&B Hotels, waar volgend jaar nog de Belgen Jens Debusschere, Jordi Warlop en Eliot Lietaer onder contract liggen, blijft aan boord als cosponsor.

De 37-jarige Cavendish kan het vlaggenschip worden van ‘Paris Cycling Club’ dat gevoelig in budget zou verhogen. De Brit wou alvast nog twee jaar rijden en zou bij ploegmanager Jérôme Pineau ook zijn droom kunnen waarmaken om in de Tour alsnog Eddy Merckx qua ritoverwinningen (ze delen het record van 34 dagzeges) voorbij te steken. De twee kennen elkaar van hun passage bij Patrick Lefevere. Ze waren in 2013 ploegmaat bij Omega Pharma – Quick-Step. Pineau zou bereid zijn om te investeren in een sprinttrein voor de nog altijd gretige ‘Manx Express’.

‘Paris Cycling Club’ viseert vanaf 2023 de top van de Proteams-ranking en klopte daarom naast Cavendish ook bij Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) aan. Op termijn is de World Tour het doel. Om die reden hengelde Pineau ook naar Dylan Teuns maar de dertigjarige Limburger ging in op een aanbod van Israel-Premier Tech dat hem een completer plaatje kon aanbieden.

De Nederlander Cees Bol (Team DSM) is ondertussen ook bereid om naar Paris Cycling Club-B&B Hotels over te stappen. Met Michael Matthews zou ook zijn vriend Nick Schultz mee de oversteek maken. Diens Australische ploegmaat bij BikeExchange pakte in Megève nipt naast de Tourritzege die naar Magnus Cort Nielsen ging. Van Franse zijde wordt ook Anthony Turgis (momenteel Team TotalEnergies) genoemd.

In het project met de Franse hoofdstad – waar ook de zetel van de ploeg wordt gevestigd – is ook een nagelnieuw vrouwenteam voorzien en een jeugdacademie. Audrey Cordon-Ragot zou het boegbeeld moeten worden van de vrouwenploeg. De 32-jarige Française start vandaag de Tour de France Femmes avec Zwift, maar is einde 2022 wel vrij bij Trek-Segafredo. (hc)