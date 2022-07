Marinier steekt ex-vrouw dood op de snelweg

Dana Alotaibi was drie maanden zwanger toen haar relatie met haar man, een marinier, op een laag pitje kwam te staan. Toen ze hem vertelde dat ze tijdelijk weer bij haar ouders wilde gaan wonen, werd hij zo kwaad dat hij in het midden van de snelweg stopte. Zij probeerde te vluchten, maar de geoefende soldaat greep haar vast en trok en mes.

Natalia Cespedes kan het verlies van haar dochter maar niet verwerken. Woensdag zagen chauffeurs op de snelweg H3 in Hawai plots een man die op de pechstrook over een vrouw gebogen stond. Verschillende bestuurders stopten om hulp te bieden. Op dat moment vluchtte de man de bosjes in.

Dana Alotaibi lag hevig bloedend op de grond. Ze had verschillende messteken gekregen. Hulp kon niet meer baten.

Toen de politie op zoek ging naar de verdachte en hem in het nauw dreven, stak hij zichzelf neer met het mes waarmee hij kort daarvoor zijn vrouw had vermoord.

De verdachte kon worden gered en zal nu voor het militair gerechtshof verschijnen.

Alotaibi en haar man waren bijna drie jaar getrouwd maar de jongste tijd ging het niet meer. Hij had psychische problemen, maar durfde geen hulp te zoeken. Hij was bang dat zijn militaire carrière dan voorbij zou zijn.