Ninedarter! Gerwyn Price plaatst zich als eerste voor finale World Matchplay, wat doet Dimitri Van den Bergh?

Gerwyn Price is sinds zijn overwinning gisteren de nieuwe nummer 1 in het darts. De Welshman was zichtbaar tevreden met die nieuwe klassering en haalde ook in de halve finale van de World Matchplay, het op één na belangrijkste toernooi, tegen Danny Noppert zijn beste darts boven.

Zo pakte Price uit met een ninedarter, iets wat de Welshman wel vaker klaarspeelt. De Nederlander Danny Noppert was zichtbaar onder de indruk van het perfecte spelletje van de Welshman en ook het publiek ging uit zijn dak.

Price bleef daarna op een hoog niveau gooien en won relatief makkelijk zijn halve finale. In de finale neemt de Welshman het op tegen Dimitri Van den Bergh of de Nederlander Michael van Gerwen. Die halve finale is momenteel aan de gang.