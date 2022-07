Kanaries starten met billijk gelijkspel tegen vicekampioen Union

STVV is het seizoen gestart met een fel bevochten draw op Stayen tegen vicekampioen Union. Voor rust rondde Hayashi een Japanse actie fenomenaal af. De gelijkmaker van Adingra na rust was even knap. Bruno miste in blessuretijd dé kans op de winning goal.

Eén verrassing had Bernd Hollerbach in petto. In vergelijking met de laatste oefenwedstrijd tegen Francs Borains bracht hij Aboubakary Koita in de basiself, Stan Van Dessel verhuisde naar de bank, waar ook spitsen Gianni Bruno en Fatih Kaya geduld moesten oefenen. Karel Geraerts kon niet rekenen op Loïc Lapoussin, die zich blesseerde tijdens de laatste training van de Unionisten. Daardoor kwam Simon Adingra in de elf.

© Dick Demey

Kanaries aan zet

STVV mocht meteen in de richting van de spionkop aanvallen en nam ook het eerste initiatief, met een duidelijk gemotiveerde Brüls als aanzetter. Brüls dreigde ook met een zwieper, naast de kooi van ex-Kanarie Moris. Union antwoordde via de aalvlugge Adingra op de linkerflank. Zijn poging ging naast.

Op het kwartier leek Kagawa alleen op Moris af te kunnen. De Japanse ster controleerde niet goed, werd dan van de sokken gelopen in de zestien, te licht om de bal op de stip te leggen, zo oordeelde ook scheidsrechter Lardot terecht.

Bij Union bleven snelheidsduivels Lazare en Adingra de in de gaten te houden pionnen. De STVV’ers moesten hen foutief stoppen en de stilstaande fases waren link met reus Burgess die dan mee op voorplan trad. Hij mocht van dichtbij inkoppen. Gelukkig bleef Schmidt koel, ook de lijnrechter was bij de les en vlagde de man met het staartje af voor buitenspel.

© Dick Demey

Japanse connectie

Halfweg de eerste helft sloeg STVV staalhard toe. Hashioka kon na fraai samenspel via Kagawa op weg gezet worden op de rechterflank. Hayashi kwam meesterlijk sterk in en kopte de inswinger subliem binnen: 1-0. Een doelpunt vanuit een Japanse driehoek en Union van slag. Pas vlak voor het halfuur kon de vicekampioen toch dreigen. Vanzeir dook op in de rug van Leistner. Knap gezien, de afwerking had een stuk beter gemoeten.

Ook STVV bleef prikken. Dit keer met een vrije trap van Koita. Moris kende moeite met de zwieper. Koita en Brüls bleven de show stelen, Koita probeerde met een dribbel, één bezoekende verdediger was er te veel aan.

© Dick Demey

Een eerste helft die heel veel energie kostte, maar na rust ging de hoge wedstrijdintensiteit gewoon verder. Hayashi had dit keer de kans om Kagawa richting doel te sturen, de steekbal was net iets te ver, Moris was bij de pinken. Burgess flirtte even met een tweede gele kaart, Kagawa gaf aan dat hij een elleboog incasseerde, Lardot gaf respijt.

Precies op het uur leek het moment van Ayensa gekomen. Hij draaide zich knap voorbij Al-Dakhil en mikte rakelinss naast doel. Een geweldige kans.

Geraerts bracht nog een ex-STVV’er op de mat: Arnaud Dony. Het was zijn ploegmakker Adingra die de gelijkmaker binnen legde. STVV leed balverlies op de helft van Union, de reactie van Adingra was fenomenaal en hing al even in de lucht. Hij schakelde eerst een drietal Kanaries uit en krulde dan perfect voorbij Schmidt.

© Isosport

Unieke kans in slotminuut

Kagawa werd gewisseld voor Bruno. Toen de kleine Japanner van het veld wandelde toonde hij wel met zijn gele afplaktape even een geel gebaar richting Burgess. De eerdere elleboog van Burgess lag Kagawa nog altijd zwaar op de maag. Ludiek bedoeld, soit, het kostte de ex-Man United-speler zélf geel, Hollerbach concentreerde zich op Bruno om in de spits de bakens te verzetten.

In het slotkwartier leek Union net iets fitter dan STVV, Brüls en Hayashi stapelden meer en meer slordigheden op. En dus speurden de Brusselaars naar een beslissende opening. Brüls kreeg in blessuretijd wel nog de kans om alleen op doel af te snellen, Nieuwkoop tackelde succesvol. De vrije trap die volgde, bleef hangen, Bruno leek niet te kunnen missen, maar Moris redde op de lijn. De bijzonder billijke 1-1 bleef op het bord.

© Dick Demey