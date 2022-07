Elise Mertens speelt in eerste ronde tegen Poolse Linette, Van Uytvanck ontmoet qualifier in Praag

Onze Belgische tennissters kennen hun tegenstanders op het WTA-toernooi in Praag. Elise Mertens ontmoet de Poolse Linette, Yanina Wickmayer treft Palicova en ook Zanevska kent haar tegenstreefster.

Elise Mertens (WTA 30), het derde reekshoofd op het WTA 250-toernooi in het Tsjechische Praag (hardcourt/251.750 euro), speelt in de eerste ronde tegen de Poolse Magda Linette (WTA 66).

Alison Van Uytvanck (WTA 40) mag zich op haar beurt opmaken voor een partij tegen een kwalificatiespeelster. Yanina Wickmayer (WTA 598) doorstond de eerste kwalificatieronde al en neemt het voor een plek op de hoofdtabel op tegen de 18-jarige thuisspeelster Barbora Palicova (WTA 378).

Maryna Zanevska (WTA 72) moet dan weer aan de bak tegen de Russische Varvara Gracheva (WTA 59) in de openingsronde op het WTA-toernooi van het Poolse Warschau (hardcourt/251.750 euro). Ysaline Bonaventure (WTA 149) probeert via de kwalificaties door te stoten naar het hoofdtoernooi. In de eerste ronde moet ze daarin de maat zien te nemen van de Argentijnse Paula Ormaechea (WTA 207).