Pas op voor deze valkuilen als je niet van vakantie wil terugkomen met peperdure telefoonrekening

Begin deze maand werden de Europese roamingregels, waardoor je in het buitenland kan bellen, sms’en of surfen tegen dezelfde tarieven als thuis, met tien jaar verlengd. Goed nieuws voor wie op vakantie graag met het thuisfront belt of zijn vakantiefoto’s meteen op sociale media wil gooien. Toch zijn er enkele belangrijke uitzonderingen, waar je best goed op let om bij thuiskomst niet met een peperdure telefoonrekening geconfronteerd te worden.