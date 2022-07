VOORBESCHOUWING TOUR 2022. RIT 21 (Paris La Défense Arena – Paris Champs-Elysées). Pakt Wout van Aert zijn tweede dubbel? Of haalt Jasper Philipsen zijn gram in het officieuze WK van de sprinters?

Zondagavond even voor half acht valt het doek over de 109de Tour de France. Alleen de naam van de allerlaatste etappewinnaar ontbreekt nog. De Champs-Elysées geldt voor de sprinters zowat als het officieuze WK van deze discipline aan het einde van een moordend lastige en snel gereden Tour de France. Pakt Wout van Aert zijn tweede dubbel in het slotweekend van de Tour in evenveel jaar. Of neemt Jasper Philipsen weerwraak voor het zure sprintverlies van vorig jaar in het officieuze WK van de sprinters? Of zijn de andere Belgische ploegen met Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) of Caleb Ewan (Lotto-Soudal) aan het feest?

Kort

* Start: om 16.30 uur

* Aankomst: om 19.26 uur

* Afstand: 115,6 km (defilé van 4,3 km)

Het parcours:

Daar valt bitter weinig over te zeggen. Tenzij dat het ongebruikelijk is dat we in Parijs zelf al starten. Normaal is dat ergens in de Parijse rand. Nu begint alles diep in de namiddag aan La Défense Arena. Zoals gebruikelijk krijgen we het eerste koersuur foto’s van aan champagne nippende renners in geel, groen of wit. De fotografen en cameramannen hebben het dan super druk om de leukste foto, het mooiste beeld te schieten van de armada van Jumbo-Visma. Pas daarna begint de allerlaatste rit echt.

Er is zowaar nog één punt voor het bergklassement te verdienen. Na 41,6 km begint de Côte du Pavé des Gardes die 1,3 km lang is en gemiddeld 6,5 procent oploopt. Na een lus van 59,5 km begint het Tourpeloton aan het plaatselijk circuit dat tot acht keer toe wordt gereden. De allerlaatste tussenspurt van deze sprint wordt gehouden na de derde passage op de Haut des Champs-Elysées, of na 75,6 km. Meer dan een prestigesprintje en een opwarmer voor de eigenlijke eindspurt is dat niet.

Een rondje Parijs bedraagt 6,8 km. De finish ligt aan het einde van een 700 meter rechte lange boulevard.

Onze sterren:

We komen bij dezelfde namen van vrijdag uit. Inclusief Mads Pedersen die het succes voor de Denen helemaal compleet kan maken met een eventuele vijfde Tourritzege. Waarmee het record nog zou aangescherpt worden. Alleen had de ex-wereldkampioen vrijdag wat last van darm- en maagproblemen. Ook Alexander Kristoff is een ervaringsdeskundige. De Noor won vier jaar geleden. Herhaalt hij dit kunstje, dan is de Tour ook voor Intermarché – Wanty Gobert Matériaux helemaal af, want dan is ook deze nul weg. Nooit won het Henegouwse Worldtourteam een Tourrit.

De beelden van vorig jaar staan wel nog op het netvlies van Jasper Philipsen gebrand. Hij was zo ontgoocheld dat hij zich wat liet ringeloren en voor de derde keer in die Tour tweede werd dat hij zijn tranen van pure frustratie de vrije loop liet. Ondertussen haalde de ‘Vlam van Ham’ al zijn gram in Carcassonne. Maar Wout van Aert rijdt nu eenmaal op een groene wolk. De Herentalsenaar kan het record in het puntenklassement vandaag nog scherper stellen want bij de finish zijn voor de winnaar nog 50 punten te verdienen. En onderweg ook al 20 bij de tussenspurt.

*** Jasper Philipsen

** Wout van Aert, Fabio Jakobsen

* Caleb Ewan, Peter Sagan, Dylan Groenewegen

Dit zijn de sleutelmomenten:

Da’s simpelweg de laatste twee kilometer. Het grote voordeel is dat ze er al dan al zeven keer eerder zijn gepasseerd. Winnen op de Champs-Elysées is een kwestie van positionering en op het juiste moment de versnelling te plaatsen. Het is absoluut geen eenvoudige aankomst voor een sprinter. Veel correctie is er niet meer mogelijk voor het klad spurters die op de meest prestigieuze sprintoverwinning van deze Tour aanstormt. Wie als sprinter hartje Parijs won in de Tour, telt voor altijd mee.

Dit moet u nog weten:

* 38 van de 47 keer dat de Tour op de Champs-Elysées finishte, eindigde la grande boucle op zondag op een massaspurt. De allereerste die de groep verschalkte, was de Nederlander Gerben Karstens in 1976. Vier jaar later boekte Pol Verschuere misschien wel zijn mooiste van zijn drie Tourritzeges. Zelfs de speaker van de Tour wist niet wie de man van Ijsboerke-Warncke was. De Tiegemnaar zou o.a. ook nog zes jaar later de eerste Touretappe winnen. De laatste die dit huzarenstukje voor elkaar bracht, was Alexandre Vinokourov, de huidige manager van Astana Qazaqstan. Ondertussen is het al zeventien jaar geleden dat iemand solo slim kon spelen.

*** Wout van Aert, Dylan Groenewegen en Alexander Kristoff zijn drie topspurters die weten hoe de overwinning op de Champs-Elysées smaakt. Dé man van deze Parijse hoofdstraat is anders wel de dit keer afwezige Mark Cavendish die er vier keer won, maar vorig jaar verloor. Anders was toen al het record qua Tourritzeges met 35 stuks alleen van hem. Nu deelt hij het nog met Eddy Merckx.

* Deze Touretappe start met een defilé van 4,3 km. In totaal zal het Tourpeloton 110,9 km achter de rode auto met sticker nummer 1 van Tourbaas Christian Prudhomme hebben gereden.