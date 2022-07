Brandalarm ging voorbije nachten al af in rusthuis waar dode viel bij brand: “We zagen meteen dat hij er slecht aan toe was”

Een dode (88), elf mensen in het ziekenhuis, 162 geëvacueerden en een bewust aangestoken brand op de tweede verdieping. Dat is de balans na een chaotische nacht vol paniek in woonzorgcentrum Sint-Rochus in het centrum van het Vlaams-Brabantse Aarschot. “Iedereen hielp waar kon, om de rusthuisbewoners veilig en wel naar buiten te krijgen. Voor één iemand konden we niets meer doen.” Het gaat om een 88-jarige man die nog maar sinds kort in het woonzorgcentrum verbleef. “Wie doet nu zoiets?”, reageert zijn zoon ontsteld.

Het brandalarm ging de voorbije nachten al tweemaal eerder af in het rusthuis. Toeval? Niemand die het weet voorlopig. De enige zekerheid is dat er vrijdagavond om 22.41 uur een brand uitbrak op de tweede verdieping van het woonzorgcentrum, gelegen in het hartje van Aarschot. Op dat ogenblik waren er volgens burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD) 162 bewoners aanwezig. Het vuur brak uit boven de keuken, met in een mum van tijd vlammen die door de ruiten sloegen. De hele verdieping vulde zich met rook. Er ontstond paniek, vermits het merendeel van de bewoners moeizaam kan stappen. Velen sliepen ook al.

Met man en macht

Steve Van de Staey, die wat verder in de straat woont, zag samen met zijn zoon van 15 hoe plots brandweer en politie massaal aan het rusthuis arriveerden. “We zijn uiteraard meteen naar buiten gelopen en zagen de vlammen en de felle rookontwikkeling. Iedereen besefte: alle bewoners moeten zo snel mogelijk uit het rusthuis.” Met brandladders startten brandweermannen de evacuatie.

Parallel trokken agenten, brandweermannen en buurtbewoners het rusthuis binnen. Met man en macht werd iedereen gered die vastzat door de uitslaande brand. “Op het gelijkvloers hing rook, maar vooral op de tweede verdieping was er amper doorkomen aan”, vertelt hij. Ondanks de chaos en de paniek slaagden ze erin haast alle inwoners veilig naar buiten te begeleiden. Sommigen werden in een rolstoel voortgeduwd, anderen gedragen, anderen geassisteerd tijdens het stappen. “Buiten werd iedereen zo goed en zo kwaad op stoelen gezet.”

Langs de buitenzijde lijkt de schade mee te vallen, op de tweede verdieping is er sprake van zware rook-, brand- en waterschade. — © BELGA

88-jarige had geen schijn van kans

Elf mensen, onder wie enkele brandweermannen en verpleegkundigen, raakten bevangen door de felle rook en moesten afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Een van hen is er erg aan toe, al is er geen sprake van levensgevaar.

Van de Staey probeerde mee de zwaarst gewonden naar buiten te begeleiden. Voor één van hen kon geen hulp meer baten. “We zagen meteen dat hij er heel slecht aan toe was. Hij verbleef in een kamer niet ver van de brandhaard en had zware brandwonden opgelopen.”

Het gaat om Jef Bruyninckx, een 88-jarige man uit Langdorp wiens vrouw recent overleden was. De man was stadsmedewerker, en verbleef nog maar sinds kort in het woonzorgcentrum, hij zat in een elektrische rolstoel. “We kunnen enkel hopen dat de dader nu snel gevonden wordt”, reageerde zijn zoon. “Wie doet nu zoiets?”

“Aangestoken brand”

Buiten kwam na middernacht de tweede fase van de evacuatie op gang. Familieleden werden in allerijl opgetrommeld, bewoners werden in de stadsfeestzaal overgebracht of naar naburige ziekenhuizen getransporteerd. Elk personeelslid van het zorgcentrum kreeg ook de vraag om naar Sint-Rochus af te zakken om de bewoners op hun gemak te stellen.

De vraag rees hoe de brand was kunnen ontstaan. De brandweermannen ter plaatse gingen uit van een accidentele brand. Tot ieders verbazing draaiden de eerste bevindingen van de branddeskundige anders uit. Wat blijkt? De brand iop de tweede verdieping is bewust gesticht. Geen accident maar iemand die een deel van het rusthuis en diens bewoners wilde treffen. Een bewoner? Speculatie voorlopig, klinkt het bij het Leuvense gerecht dat meteen een strafonderzoek opstartte. De komende dagen wordt alles in het werk gesteld om de onbekende brandstichter te vinden.

Burgemeester Gwendolyn Rutten onderbrak haar vakantie in Frankrijk. Ze sprak van “een nachtmerrie.” — © BELGA

Eerst corona, nu dit

Om 1 uur vrijdagnacht, 2,5 uur na het uitbreken van de brand, was het laatste vuur geblust. Burgemeester Rutten, die in allerijl haar vakantie in Frankrijk had onderbroken, loofde zaterdagochtend het werk van de hulpdiensten en buurtbewoners die kwamen helpen. “Het is een nachtmerrie, maar het helpt als je daarbij kan rekenen op een goed team.”

Rutten verwees ook naar de zware coronaperiode die het centrum eind 2020 zwaar had getroffen. Tal van bewoners en personeelsleden raakten toen besmet. Pas na twee maanden kon Sint-Rochus coronavrij verklaard worden. “De coronaperiode was zwaar en nu dit. Het doet verschrikkelijk veel pijn.”