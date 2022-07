Het klein eenmotorig vliegtuigje was een banner aan het trekken langs de kustlijn van Huntington Beach in de Verenigde Staten toen het plots fel in hoogte afnam. Omstaanders op het strand konden filmen hoe het vliegtuig in zee stortte. Al snel zwommen er mensen richting het onderwaterlopende toestel. De Piloot zou er geen ernstige letsels aan overhouden.