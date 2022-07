Voorzitter Aurelio De Laurentiis bevestigt vertrek van Rode Duivel Dries Mertens bij Napoli: “Hij zei nee tegen 2,4 miljoen”

Rode Duivel Dries Mertens zal zijn aflopend contract niet verlengen bij Napoli. De clubtopschutter verlaat zo de stad waar hij bijzonder geliefd is via de achterdeur. Aurelio De Laurentiis, de voorzitter van de club, bevestigde het nieuws op de Italiaanse radio: “Hij zei nee tegen 2,4 miljoen.” Mertens zelf hult zich in stilzwijgen.