Wereldkampioen Alaphilippe na zege in Ronde van Wallonië: “Heel mooi om zo opnieuw in competitie terug te keren”

Julian Alaphilippe (Quick Step-Alpha Vinyl) mocht zaterdag bovenop de Muur van Hoei vieren na de eerste etappe in de Ronde van Wallonië. Op die finish won hij eerder drie keer de Waalse Pijl (2018, 2019 en 2021). De Fransman bereidt zich in Wallonië voor op het tweede deel van zijn seizoen, nadat hij in april zwaar ten val kwam in de Luik-Bastenaken-Luik.

“Ik ben heel blij dat ik in Hoei gewonnen heb, het is het ideale scenario voor mij”, vertelde Alaphilippe na afloop. “De wedstrijd was zwaar, ik heb mijn team gevraagd om de koers hard te maken voor de voet van de Muur. Ik wist dat ik goed gepositioneerd moest zijn onderaan de Muur en natuurlijk moest ik goede benen hebben. Toen ik Aranburu zijn sprint zag inzetten met nog bijna 300 meter te gaan, wist ik dat het een beetje ver was. Maar ik wilde de kloof niet te groot laten worden en ik had nog de energie om een sterke inspanning te leveren in de laatste 150 meter.”

De wereldkampioen prees het werk van zijn team. “Het is heel mooi om zo opnieuw in competitie terug te keren. Deze overwinning voelt goed. Ik ben met veel goesting en motivatie naar de Ronde van Wallonië gekomen. Dit is goed voor het moreel.”

Julian Alaphilippe mocht uiteraard de leiderstrui aantrekken. “Ik zal ervoor strijden om die te behouden. Leider zijn wordt in elke wedstrijd gerespecteerd.”