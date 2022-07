Algemeen directeur Richard Plugge geniet van teamprestatie: “Die opofferingen voor het grote doel, dat is geweldig”

Geel, groen en de bollen en daarbovenop nog eens zes zeges. Het was al een geweldige Ronde van Frankrijk voor Jumbo-Visma. Morgen op de Champs-Elysées kan daar zelfs nog een ritzege bijkomen. Algemeen directeur Richard Plugge was dan ook bijzonder tevreden met de prestaties van zijn team: “Ik droom graag en het mag altijd een beetje meer zijn. Nu is het een beetje meer, dat is fantastisch.”

Wout van Aert die in de groene trui de tijdrit wint voor gele trui Jonas Vingegaard. Het was een dag om niet te vergeten voor Jumbo-Visma. Algemeen directeur Richard Plugge was dan ook in de wolken met de prestatie van de Nederlandse formatie. “Alles valt samen, alles komt goed. Dit is waar we heel lang heel hard voor gewerkt hebben. We hebben alle scenario’s doorgenomen en iedereen heeft hier heel hard voor getraind.”

“We zijn al jaren hiermee bezig, maar echt van december lag de focus vol op deze Tour. Daar hebben we de nodige opofferingen voor gemaakt. Kenners zeiden dat geel en groen niet mogelijk was, dat dat belachelijk was en dat Wout meer voor Jonas moest rijden. Hij heeft nu drie etappes en groen. Het is meer dan we gehoopt hadden. Ik droom graag en het mag altijd een beetje meer zijn. Nu is het een beetje meer, dat is fantastisch.”

Vooral de teamsfeer viel op bij de Nederlandse formatie. “Wat een opoffering ook dat iedereen voor elkaar overheeft. We weten allemaal dat Wout zich af en toe opoffert voor Jonas en andersom. Maar echt iedereen offert zich af en toe op voor een ander. Het is een teamsport. Ook wat Primoz doet, met zo veel pijn hielp hij het verschil maken voor Jonas. Die opofferingen voor het grote doel, het geel-zwarte doel, dat is geweldig. Daar komen die tranen ook vandaan.”

© AFP

Voor elkaar door het vuur

Met Roglic en Vingegaard had Jumbo-Visma twee ijzers in het vuur om Tadej Pogacar te bekampen. Vingegaard werd uiteindelijk de absolute kopman en ontgoochelde niet. “Vanaf dag één hebben we gedacht dat het kon. Vanaf de Granon hadden we het gevoel dat we het niet meer gingen weggeven. We wisten waar we wat wilden doen. En het is ook uitgepakt hoe we het gepland hebben. Jonas wist vorig jaar op de Ventoux al dat hij Pogacar kon kloppen en de Tour kon winnen. Maar het moet allemaal meezitten. Iedereen heeft zijn dosis pech gehad. Pogacar ook. Ik vind het echt knap hoe die toch nog bleef aanvallen, gisteren nog. Je hebt allebei geluk en allebei pech. Voor ons valt het nu goed.”

“Bij elke stap zijn we blijven geloven in onze visie. Daar zijn we aan blijven vasthouden. Die visie was bij ons geel en groen, en dat is gelukt. We hebben zoveel tijd en geld in de begeleiding van renners gestoken. En dat begint zich nu uit te betalen. Of we nu vertrokken zijn voor een aantal jaar? Laat ons hopen, maar dat zien we dan wel. Eerst gaan we van deze genieten.”