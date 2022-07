Jonas Vingegaard na tijdrit nu echt zeker van eindzege in de Tour: “Mijn twee meisjes aan de finish zien, betekent enorm veel voor mij”

Zonder ongelukken wint Jonas Vingegaard morgen zijn eerste Ronde van Frankrijk. De Deense gele trui kwam in de tijdrit richting Saint-Émilion nog bijzonder dicht bij de ritzege, maar moest tevreden zijn met de eindzege. Iets waarmee de Deen absoluut kon leven. “Sinds vorig jaar geloofde ik erin dat ik het kon, en nu is het gelukt”, aldus de Deen.

In de individuele tijdrit over 40,7 km van Lacapelle-Marival naar Rocamadour haalde Wout van Aert het voor zijn Deense ploegmaat en gele trui Jonas Vingegaard. Met morgen enkel nog de etappe naar Parijs op het programma, is die nu officieel zeker van de eindzege. Want het is een ongeschreven wet dat de gele trui in die slotetappe niet meer wordt aangevallen.

“Dit betekent alles voor mij”, was Jonas Vingegaard zichtbaar geëmotioneerd na zijn tweede plek in de tijdrit, waardoor hij zijn eindzege in de Ronde van Frankrijk veiligstelde. “Het is echt ongelofelijk. Ik heb moeite om er de juiste woorden voor te vinden. Het is het grootste wat je kan bereiken in het wielrennen, en dat is ons nu gelukt.”

“Mijn twee meisjes aan de finish zien, betekent enorm veel voor mij. Sinds vorig jaar geloofde ik erin dat ik het kon, en nu is het gelukt. Het is echt ongelofelijk. Er valt ook wel iets van mijn schouders nu. Ik ben zo blij en trots.”

© AFP

Vingegaard neemt zo revanche voor ploegmaat Primoz Roglic die zijn gele trui in de tijdrit richting La Planche des Belles Filles nog verloor aan Tadej Pogacar. “Wat twee jaar geleden gebeurde, mocht nu niet opnieuw gebeuren. Ik zeg niet dat we er bang voor waren, maar het zat wel in ons hoofd. We wilden er vol voor gaan vandaag en een zo goed mogelijk resultaat neerzetten.”

“De hele ploeg is geweldig. Het toont nog maar eens hoe close iedereen is in dit team en hoe speciaal die band is. Iedereen is zo blij voor elkaar. Ik ben ook echt heel blij dat Wout wint vandaag. Deze jongens zijn echt mijn vrienden, broers zelfs. Een feestje? Dat denk ik ook. Het is een speciale dag voor heel het team. Ik wil iedereen dan ook bedanken. Alle renners en stafleden. Ik ben sprakeloos.”

