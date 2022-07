Everts maakt opnieuw indruk met inhaalrace in Lommel, Geerts derde in kwalificatie

Jago Geerts en Liam Everts zijn diep moeten gaan op de openingsdag van de GP in Lommel. WK-leider Geerts moest in de kwalificatierace van net buiten de top 10 terugvechten naar de derde plek. Everts deed daar nog een schepje bovenop: van 29 naar 8.

Zandrijders pur sang, Geerts en Everts. Jago werd vooraf tot groot favoriet gebombardeerd, terwijl Liam in zijn eerste thuis-GP al tot een outsider voor het podium werd gerekend. Maar cadeaus kregen ze zaterdag alvast niet. Geerts, die vorige week de WK-leiding had overgenomen van Vialle, werd in de start van de kwalificatierace ingesloten en moest van net buiten de top 10 beginnen jagen. En dat deed hij met verve. Iets voorbij halfweg wipte de Kemea Yamaha-rijder over Roan van de Moosdijk naar plek drie. Meer dan genoeg, vond Geerts. Kay De Wolf won, voor Thibault Benistant.

Jago Geerts. — © @fullspectrummedia

Vialle DNF

De remonte van Geerts was al knap, die van Everts zowaar nog straffer. De Lummenaar zag in de eerste bocht Vialle en Längenfelder vlak voor zich vallen en kon geen kant meer op. Everts moest - net als vorige week in de tweede reeks in Tsjechië - als 29ste en laatste aan een inhaalrace beginnen. De KTM-rijder vloog als een ontketende over het Lommelse zand en nam ronde per ronde enkele concurrenten te grazen. In amper twaalf rondjes schoof hij van de 29ste naar de 8ste plaats op, waardoor hij zondag (reeksen om 13u15 en 16u10) toch nog een vrij goede startpositie heeft.

Tom Vialle, die in de eerste bocht ten val was gekomen, moest de strijd meteen staken. Mechanische problemen of lichamelijke averij? Bij Red Bull KTM hielden ze de lippen stijf op elkaar.

Van Horebeek ziek

In de MXGP schreef man in vorm Jeremy Seewer de kwalificatierace op zijn naam. Brent Van Doninck stuurde zijn Yamaha naar een knappe zevende plaats. Opvallend: geen Jeremy Van Horebeek aan de start in die race. De Perenaar is al de hele week ziek en beperkte zich zaterdag tot drie rondjes in de tijdtraining. Op die manier hoopt Jerre krachten te sparen voor de reeksen op zondag.

Kwalificatierace MX2: 1. Kay de Wolf (Ned/Hus), 2. Thibault Benistant (Fra/Yam) +0:08.784, 3. Jago Geerts (Bel/Yam) +0:18.625, 4. Roan van de Moosdijk (Ned/Hus) +0:33.560, 5. Andrea Adamo (Ita/Gas) +0:42.325,... 8. Liam Everts (Bel/KTM) +1:02.935. Kwalificatierace MXGP: 1. Jeremy Seewer (Zwi/Yam), 2. Tim Gajser (Slo/Hon) +0:05.405, 3. Jorge Prado (Spa/Gas) +0:20.582, 4. Calvin Vlaanderen (Ned/Yam) +021.627, 5. Glenn Coldenhoff (Ned/Yam) +0:23.619,... 7. Brent Van Doninck (Bel/Yam) +0:40.168, 18. Cyril Genot (Bel/Hon) +01:31.304. LEES OOK. Everts & Everts: "Lommel is loodzwaar, maar levert altijd mooie races op"

