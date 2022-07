Riemst

Vlijtingen is in shock na de zware aanrijding van een 29-jarige jongeman uit de buurt. “Mijn broer is een paar honderd meters meegesleurd en ligt in een kunstmatige coma”, zegt de zus van het slachtoffer. De bestuurder van het aanrijdende voertuig pleegde vluchtmisdrijf, maar een van de drie inzittenden is inmiddels opgepakt.