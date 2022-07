Basketster Kim Mestdagh stapt in huwelijksbootje met haar Italiaanse ploeggenote

In Ieper is Kim Mestdagh (32) samen met haar Italiaanse ploeggenote Giorgia Sottana (33) in het huwelijksbootje gestapt. Veel ploegmaats waren van de partij, de Italiaanse topclub Schio won afgelopen seizoen de dubbel (titel/Coppa).

Kim Mestdagh en Giorgia Sottana zijn al jaren een koppel. Sinds 2020 zijn ze ook ploegmaats bij de Italiaanse topclub Schio. Giorgia Sottana is een grote vedette in het Italiaanse basket. Ze speelde tot dusver 140 interlands voor Italia en is momenteel bezig aan haar tweede periode bij Schio nadat ze er eerder tussen 2012 en 2017 al aan de slag was.

Kim Mestdagh, die na de Olympische Spelen in Tokio haar carrière bij de nationale ploeg “on hold” zette, telt 124 selecties bij de Belgian Cats. Ze veroverde twee bronzen medailles op een EK (2017 en 2021), werd vierde met de Cats op het WK in 2018 en bereikte de kwartfinale op de Olympische Spelen. Op clubniveau werd ze in 2019 met Emma Meesseman kampioen in de WNBA en met Washington Mystics. Ze won ook titels en bekers met Castors Braine, het Spaanse Salamanca en dus met het Italiaanse Schio.