UITSLAG TOUR DE WALLONIE RIT 1. Julian Alaphilippe toont zich de sterkste op de Muur van Hoei en is meteen de eerste leider

Julian Alaphilippe heeft zijn favorietenstatus in de Ronde van Wallonië waargemaakt. De Franse wereldkampioen kreeg met de Muur van Hoei een finish op zijn maat en won ook na een sterke eindsprint. De Fransman van Quick Step - Alpha Vinyl is meteen ook de eerste leider. Alex Aranburu en Robert Stannard kwamen als tweede en derde over de finish.

Vorig jaar kregen de sprinters in de Ronde van Wallonië heel wat kansen op een ritzege. Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen wonnen toen beiden een rit. Deze editie voorziet minder kansen voor de rassprinters. Jakobsen en Groenewegen kozen dan ook voor de Ronde van Frankrijk. En met succes. Beide Nederlanders wonnen al een rit.

Een sprint zat er dus vandaag niet echt in. Het peloton kreeg in de eerste etappe meteen een mini-versie van de Waalse Pijl voorgeschoteld. Spek voor de bek dus van wereldkampioen Julian Alaphilippe dus, die na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik opnieuw zijn kunnen wou tonen op de Muur van Hoei.

Die steile klim zorgde meteen voor heel wat ongerustheid bij de renners met klassementsambities. Hoewel er de komende dagen nog meer kansen liggen om tijd goed te maken, kon er vandaag met twee passages over de klim heel wat tijd worden verloren. Nadat een vijftal renners, met onder andere de Vlaamse Zwitser Johan Jacobs de hele dag in de aanval reden, was het toch weer wachten tot de Muur van Hoei om de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen.

Alaphilippe liet het niet aan zijn hart komen en maakte zich op om op de Muur zijn concurrenten het vuur aan de schenen te leggen. Daar ontbond de Franse wereldkampioen zijn duivels. Niemand kon het wiel van de Fransman volgen. Alaphilippe is meteen ook de eerste leider.