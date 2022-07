Riemst

Na de zware aanrijding met vluchtmisdrijf in de Jodenstraat in Riemst heeft een man zich zaterdag spontaan gemeld bij de politie. “Het gaat om een passagier van het aanrijdende voertuig. De bestuurder en een tweede passagier worden opgespoord”, zegt parketwoordvoerder Pieter Strauven. De jongeman die werd aangereden, verkeert niet meer in levensgevaar.