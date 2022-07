Jasper Philipsen wil in Parijs zijn tweede ritzege pakken: “Hoop op revanche voor vorig jaar”

Bij Jasper Philipsen lag de focus vandaag al op de slotrit op de Champs-Elysées. Onze landgenoot wil er zijn tweede ritzege pakken en nam vandaag dan ook geen risico in de tijdrit. “Ik heb nog wat overschot in de benen, dat belooft alvast voor morgen”, aldus Philipsen.

Geen toptijd voor Jasper Philipsen in de tijdrit naar Saint-Émilion. Onze landgenoot nam geen risico en was vooral gefocust op uitrijden. “Het was vandaag vooral tempo rijden”, zei Philipsen na zijn tijdrit. “Niet te hard, maar wel dat het wat ambetant is. Een beetje zoals we de hele Tour hebben gereden. Je zit toch wat krampachtig op de fiets, dus echt ontspannen ben je niet. Een rustdag kun je het niet meteen noemen. Na twintig etappes voelt elke inspanning zwaar aan.

“Ik wou vooral geen risico nemen. Ik ben nog niet gevallen in deze Tour en dat wou ik ook zo houden. Ik ben beter geworden naarmate de Tour is gevorderd en heb ook nog wat overschot in de benen. Dat belooft alvast voor morgen. Ik ben redelijk goed de Tour doorgekomen. Beter dan de voorbije jaren, dus het is wel leuk om te zien dat ik progressie maak. Daar ben ik wel tevreden mee en dat stelt me ook wel gerust voor de toekomst.”

© BELGA

Philipsen wil morgen net als in Carcassonne het zegegebaar maken. “Morgen is alleen de overwinning goed en dat zal zeker niet makkelijk zijn”, weet de sprinter van Alpecin-Deceuninck. “Er zijn heel wat jongens zoals Jakobsen, Ewan en Groenewegen die zich door de bergen hebben gesleept en uitkijken naar morgen. Al is een sprint na 21 dagen nog altijd wat anders. Niemand zal echt heel fris zijn.”

“Die ritzege heeft me echt deugd gedaan. Gisteren was ik wat teleurgesteld omdat ik voelde dat het er wel echt inzat. Dat was een teleurstelling. Maar morgen is weer een nieuwe dag, dus hopen dat het goed komt. We gaan volop voor die revanche voor vorig jaar. Ik denk dat ik die tweede zege wel verdien, maar of ik ze nodig heb, dat is iets anders.”