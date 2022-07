Philippe Gilbert heeft zijn laatste tijdrit gereden in de Tour: “Rijden en genieten, meer was het niet”

Philippe Gilbert heeft zijn laatste tijdrit in een Ronde van Frankrijk gereden. Onze landgenoot hangt aan het einde van het seizoen zijn fiets aan de haak en beperkte zich deze Ronde van Frankrijk tot een rol als knecht. “Alles ging vroeger beter en makkelijker. Maar dat is normaal”, aldus de 40-jarige Gilbert.

Philippe Gilbert (Lotto Soudal) beperkte zich in zijn laatste tijdrit in een Ronde van Frankrijk tot uitrijden. “Het was een heel zwaar parcours, ik ben dan ook blij dat het gedaan is”,aldus Gilbert. “Er stond veel tegenwind, het was technisch en het ging veel op en af. Echt iets voor de sterke mannen dus. Ik had niks te winnen vandaag, ik heb bijvoorbeeld ook niet verkend. Rijden en genieten, meer was het niet. Ik heb hard gewerkt voor de ploeg en Ewan, meer konden we niet doen. We blijven hopen en geloven. Hopelijk is het morgen prijs.”

“Op het hoogste niveau geniet je alleen als je wint, ik heb me dan ook niet echt geamuseerd deze Tour. Al was de sfeer wel geweldig. In Denemarken bijvoorbeeld. Dat zie je enkel hier of in bepaalde klassiekers.”

Gilbert neemt na dit seizoen afscheid van het wielrennen. “Ik ben nu 40, ik heb mijn beste jaren gehad. Alles ging vroeger beter en makkelijker. Maar dat is normaal. Ik heb mijn jaren gehad. Dus ik heb nergens spijt van. De Tour is altijd moeilijk geweest voor mij. Ik kon ook maar één keer winnen. Maar ik heb wel veel overwinningen van ploegmaats meegemaakt met verschillende renners. Ik was meer geëmotioneerd bij hen dan bij mijn eigen overwinning. Nu kijk ik uit naar de Cauberg voor mijn afscheid.”