Op pad met de wijnaankoper van Aldi: “Of die niet vooral goedkoop moet zijn? Er is flink wat veranderd”

Of John Van De Walle niet jaloers is op zijn collega’s van Carrefour, Colruyt of Delhaize? Omdat die zo’n 700 à 800 wijnen in het assortiment hebben en hij zich moet beperken tot een zestigtal? “Absoluut niet. Ik zie het als een uitdaging: uit de honderden wijnen die jaarlijks op mijn bureau passeren, er de juiste weten uit te halen. Fijnzinnig werk. Maar vergeet niet dat er naast ons vast assortiment ook nog een negentigtal in/out-wijnen zijn, daar kan ik me volledig uitleven.” Speciaal voor het in/out-herfst­assortiment trokken we met John naar de Languedoc. ­Bestemming? Béziers. Wijnbedrijf? Alma Cersius. Doel? Twee nieuwe wijnen blenden, in wit en rood.