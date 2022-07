Jasper Stuyven reed bijna heel de tijdrit met een bloedneus: “Niet het leukste gevoel op de fiets”

“Het was niet mijn leukste tijdrit”, relativeerde Jasper Stuyven zijn bloedneus tijdens de tijdrit richting Saint-Émilion. “Ik kon moeilijk stoppen om het bloeden even te doen stoppen. Hij bleef ook maar bloeden. Gelukkig kwam er op het einde nog wat hulp van Groupama-FDJ. We zijn hier allemaal om mekaar te helpen.”

“Ik ben gevoelig voor bloedneuzen. Als het warm is en ik ben op hoogte, dan durft het wel eens voorvallen. Gisteren was dat ook al het geval. Eens het bloeden start, is het moeilijk om het te doen stoppen. Jammer genoeg duurde het vandaag erg lang. Ik reed er van kilometer vijf tot kilometer 37 mee rond. Niet het leukste gevoel op de fiets.”

Stuyven kwam gisteren nog dichtbij ritwinst, maar werd nog in het slot voorbijgesneld door Laporte en de sprinters. “Mijn Tour? Ik had een wat mindere tweede week. Voor de rest heb ik een grote kans gemist in de Parijs-Roubaix-rit waar de vlucht voorin blijf. Daarna was het in de tweede week even moeilijk om me te concentreren op wat nog kwam. Gelukkig wonnen we dan een rit met Mads (Pedersen, red.), dus dan zat de vibe wel weer goed. Gisteren was het ook oké, maar uiteindelijk kom ik voor ritwinst, en dan is het toch weer net niet. Het blijft frustrerend, maar ik blijf het proberen.”

