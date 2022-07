Wat een boerenjaar: Gilles-Arnaud Bailly staat na Roland Garros ook in finale van het EK

Voor de 16-jarige Gilles-Arnaud Bailly (ITF-8) is 2022 een boerenjaar. In het voorjaar speelde hij op Roland Garros zijn eerste grandslamfinale en nu staat hij in de finale van het Europees kampioenschap (U18) in het Zwitserse Klosters.

Net tien jaar geleden was Kimmer Coppejans in hetzelfde Klosters de laatste Belg die Europees kampioen werd. Twee jaar daarvoor werden Elise Mertens en Elke Lemmens Europees kampioen dubbel. Samen met zijn maatje Alexander Blockx is Bailly al zeker van een bronzen medaille. Ze verloren de halve finale dubbel van de Zwitsers Feldbausch en Brunold. Een dag later kon Bailly al revanche nemen voor die onfortuinlijke nederlaag. De Bilzenaar won de halve finale enkel van Feldbausch (ITF-7) met twee keer 6-4. Opmerkelijk: Bailly verloor in Klosters nog geen enkele set.

Zondag finale

In de finale neemt hij het op tegen het eerste reekshoofd Jakub Mensik (ITF-4) of het vierde reekshoofd Dino Prizmic (ITF 10) die Blockx uitschakelde. De finale wordt zondag gespeeld om 10u of 12u. Via de website van Tennis Europe kan je de partij overigens live volgen. Bailly wordt gecoacht door Dries Beerden van de Wilson Luxilon Tennis Academy in Hasselt.