Linde Merckpoel heeft groot nieuws: “Wie is er zwanger?”

“Photo bump van de voorbije 14 weken”, schrijft ze bij een reeks foto’s waarop ze achtereenvolgens toont: “1. Kleding waar ik binnenkort weer in pas. 2. Kleding waar ik binnenkort niet meer in pas. 3. Onder de basketbalring. 4. Niet gegeten. 5. Wel gegeten. 6. Tahini Straciatella. Coole meisjesnaam? 7. Op de groei. 8. ️Wie is zwanger? 9. Groetjes van girlsmom en dad.”

Merckpoel en haar partner Jef – die uit de schijnwerpers blijft – werden in 2020 al ouders van een dochtertje, Cleo.