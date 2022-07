Dertiger uit Mechelen vermist in Thailand na val in rivier tijdens raften

Een dertigjarige man uit Mechelen is vrijdag in Thailand vermist geraakt tijdens het raften. Volgens plaatselijke media viel hij in het water nadat hij op een rotsformatie botste tijdens een moment van hevige regenval en stevige stroming. Reddingswerkers zouden inmiddels een reddingsvest en een gebroken helm hebben teruggevonden.

Het ongeval gebeurde in de Thaise regio Chiang Mai. De man was er aan het raften met twee vrienden toen hij van het bootje viel en in de rivier Mae Taeng belandde. “De toergids gooide nog een touw naar het slachtoffer, maar hij greep er niet naar. Niet veel later verdween hij in de ruwe wateren”, melden Thaise media.

De zoekactie ging vrijdagavond tot laat door, maar de reddingswerkers moesten die uiteindelijk staken door de hevige regen. Vandaag ging de actie weer verder.