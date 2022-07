Matteo Berrettini wipt Dominic Thiem en speelt finale van ATP-toernooi Gstaad

De Italiaan Matteo Berrettini (ATP 15) heeft zaterdag Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 274) verslagen in de halve finales van het ATP-toernooi van het Zwitserse Gstaad (gravel/534.555 dollar). Thiem speelde zijn eerste halve finale in veertien maanden.

Het was het eerste toernooi van Berrettini na zijn forfait voor Wimbledon wegens corona. Voor Thiem betekende het toernooi dan weer een terugkeer op het hoogste niveau, na een jaar vol teleurstellingen, waarin hij sukkelde met zijn pols, mentale problemen had en covid opliep. De wedstrijd eindigde op 6-1 en 6-4 in 1 uur en 17 minuten.

Berrettini speelt nu zijn elfde finale in zijn carrière. Hij kan zijn negende titel winnen. In de tweede halve finale neemt de Noor Casper Ruud (ATP 5), die het toernooi vorig jaar won en op Roland Garros nog de finale speelde, het op tegen Spanjaard Albert Ramos-Vinolas (ATP 40).