Max Verstappen geeft Ferrari het nakijken tijdens laatste oefensessie GP van Frankrijk

Nadat Ferrari beide oefensessies op vrijdag als snelste afsloot kregen de teams en rijders tijdens de laatste oefensessie nog een ultieme kans om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de kwalificatie en de race.

Daarin werd steeds nadrukkelijker de limiet van zowel het circuit alsook de wagen opgezocht en dat was te merken aan de vele foutjes en spins die we te zien kregen. De blauwe en rode lijnen in de uitloopstroken zorgen voor grote bandenslijtage, een schuiver tijdens de race is dan ook absoluut te vermijden.

Bij Ferrari zochten ze duidelijk de limieten op want naast Charles Leclerc ging ook teamgenoot Carlos Sainz te breed en dus in de fout.

Red Bull en Ferrari wisselden elkaar doorheen de sessie af om de snelste tijd te veroveren, de voorbode voor een spannende strijd om de pole straks?

Uiteindelijk was het Max Verstappen die de snelste tijd reed en beide Ferrari-rijders het nakijken gaf. Verstappen was meer dan drie tienden sneller dan Carlos Sainz, Charles Leclerc volgde op zelfs meer dan zes tienden.

01 Max Verstappen Red Bull 1:32.272 23

02 Carlos Sainz Ferrari 1:32.626 14

03 Charles Leclerc Ferrari 1:32.909 20

04 Lewis Hamilton Mercedes 1:32.255 21

05 Sergio Perez Red Bull 1:33.293 25

06 George Russell Mercedes 1:33.376 18

07 Fernando Alonso Alpine 1:33.505 18

08 Alex Albon Williams 1:33.558 19

09 Lando Norris McLaren 1:33.669 16

10 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:33.751 19

11 Daniel Ricciardo McLaren 1:33.788 17

12 Nicholas Latifi Williams 1:33.841 16

13 Pierre Gasly AlphaTauri 1:33.869 18

14 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:33.872 20

15 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:33.911 19

16 Kevin Magnussen Haas 1:34.031 23

17 Esteban Ocon Alpine 1:34.122 18

18 Lance Stroll Aston Martin 1:34.177 20

19 Mick Schumacher Haas 1:34.222 12

20 Sebastian Vettel Aston Martin 1:34.536 11

