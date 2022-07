In de nacht van vrijdag op zaterdag brak er een nieuwe brand uit in Yosemite Park, ‘The Oak Fire’, in het zuidwesten van het park. Nabijgelegen huizen en wegen werden uit voorzorg geëvacueerd. Een tweetal weken geleden brak ook ‘The Washburn Fire’ uit in het park, daar heeft de brandweer het vuur grotendeels kunnen isoleren.