Yanina Wickmayer voorbij Australische naar tweede kwalificatieronde in Praag

Yanina Wickmayer (WTA 598) heeft zich zaterdag geplaatst voor de tweede kwalificatieronde op het WTA-toernooi in de Tsjechische hoofdstad Praag (hard/251.750 dollar). In de openingsronde van de kwalificaties haalde onze landgenote het in twee sets van de Australische Lizette Cabrera (WTA 188), het zevende reekshoofd: 6-3 en 6-1 na 1 uur en 24 minuten.

In de tweede en laatste kwalificatieronde neemt ze het op tegen de Tsjechische Barbora Palicova (WTA 378). Beide speelsters stonden nooit eerder tegenover elkaar.

Voor Wicky is dit het eerste WTA-toernooi sinds ze eind vorige maand werd uitgeschakeld in de tweede ronde op Wimbledon. Ze verloor toen van de Letse Jelena Ostapenko. Wickmayer bereikte de hoofdtabel in Londen via de kwalificaties. Ze stond toen voor het eerst op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi sinds ze in april vorig jaar mama werd.