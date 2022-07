Burgemeester van Nieuwerkerken trouwt schepen Miet Bessemans

“Het is voor het eerst in de geschiedenis denk ik dat een burgemeester van Nieuwerkerken een schepen mag trouwen in aanwezigheid van het voltallige schepencollege. Of toch bijna, want eentje is er met vakantie. Maar het hele college wil Miet feliciteren vandaag”, zo zei burgemeester Dries Deferm (cd&v). Voor partijgenoot en schepen Bessemans was het uiteraard nog meer een bijzonder gebeuren. “Ik heb hier nog al gestaan voor een huwelijk, maar dan aan de andere kant om jonge paren te trouwen”, zo lachte ze. Daarna gaf ze zelf haar ja-woord aan kersvers echtgenoot Kristof Vanaken. Samen met de talrijk aanwezige familie trok het jonge paar vervolgens naar de kerk. En daarna kan de schepen van feestelijkheden haar functie alle eer aan doen in feestzaal Het Kelsbekerhof. len