Lotte Kopecky zal in de massasprints van de Tour des Femmes alvast met één concurrent minder moeten afrekenen. Chiara Consonni zal er niet bij zijn omwille van een coronabesmetting. De Italiaanse won dit voorjaar Dwars door Vlaanderen en was onlangs ook al de sterkste in de slotrit van de Giro Donne.