Missiezuster Mella Aerts uit Paal keert even terug uit Brazilië

Het levensverhaal van missiezuster Mella Aerts uit Paal is indrukwekkend. Van 1962 tot 1965 was ze kleuterleidster in de vrije lagere meisjesschool, ze was chiroleidster. Maria deed haar intrede in het klooster van de Zusters van het H. Hart van Maria in Berlaar waar ze op 19 april 1968 haar eerste gelofte heeft afgelegd.

Op 16 juni 1986 vertrok Maria als missiezuster naar Brazilië, waar ze nu al 36 jaar verblijft op verschillende locaties. Haar eerste missiepost van 1986 tot 1994 was in de armenwijk van Cristalina-Goias waar ze vier crèches coördineerde. Van 1994 tot 2002 was ze werkzaam in de gevangenis Para de Minas – Minas Gerais als administratiedirectrice van de school. In totaal heeft ze al op 11 verschillende missieposten gewerkt. Brazilië is een land met een grote kloof tussen arm en rijk. Van het aangrenzende Columbia komt veel drugs het land binnen."De mooiste tijd van mij leven was toen ik 36 jaar geleden op de luchthaven in Brazilië toekwam met mijn valies van 20 kg", vertelt Maria. "Ik had alles in België achter mij gelaten, familie, vrienden en kennissen. Brazilië was voor mij een groot onbekend land, maar ik had God bij mij."Vier jaar geleden was Maria voor het laatst in België voor het diamanten priesterjubileum van E.H. Vanderfeesten die kapelaan was in Paal toen zij naar Brazilië vertrok. Nu is ze even terug in Paal om vrienden en familie te zien. Op 4 augustus vertrekt Maria terug naar Brazilië.