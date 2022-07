Verbrand, vergiftigd of uitgehongerd: ook dieren worden slachtoffer van bosbranden in Frankrijk

Bij de bosbranden in de Gironde zijn veel dieren ingesloten door de vlammen of de rook. Sommigen zijn dood, anderen gewond. Anderen zijn nog steeds aan hun lot overgelaten en zwerven rond in de geëvacueerde steden.

Bijvoorbeeld in de dierentuin van Bassin d’Arcachon in La Teste-de-Buch moesten meer dan duizend dieren worden geëvacueerd vanwege de gevaarlijke rook die door de branden vrijkwam. Bij de operatie, vielen 14 slachtoffers onder de dieren: verschillende soorten papegaaien, primaten, een otter en een pinguïn stierven als gevolg van stress, hitte en vergiftiging in verband met de evacuatie.

“Het gaat niet om verbrande dieren, de meeste hebben ademhalingsproblemen” dat is te wijten aan de giftige dampen die ze hebben ingeademd, verklaarde Victoria Buffet, hoofd communicatie van de LPO Aquitaine, aan BFMTV.com. Ze zijn “erg jong en komen uit de meest getroffen gebieden. Ze raakten snel gedesoriënteerd, uitgedroogd en verzwakt. We geven ze zuurstof, maar helaas is dat niet altijd genoeg.

“Velen, velen werden het slachtoffer van een hitteberoerte als gevolg van de temperaturen. Ik denk niet dat er een dier is waarvan ik de temperatuur niet heb opgenomen die niet 41°C was door de stress, de hittegolf en de brand.”

Sinds het begin van de branden in de Gironde worden er op sociale media verschillende solidariteitsacties georganiseerd. Er zijn verschillende groepen waar mensen advies kunnen uitwisselen. Ook bieden veel mensen voedsel of materiaal aan om slachtoffers van rampen te helpen.

