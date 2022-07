59 vluchten geannuleerd bij Ryanair, geen chaos op luchthavens: “We hebben een sterk statement gemaakt”

Door een pilotenstaking dit weekend schrapt Ryanair bijna zestig vluchten: 49 in Charleroi en 10 in Brussel. Chaos op de luchthavens blijft voorlopig uit. De christelijke vakbond ACV noemt de actie een “sterk statement.”

De Belgische piloten van Ryanair leggen zaterdag en zondag het werk neer. Op de luchthaven van Charleroi zijn er daardoor 49 vluchten geannuleerd op zaterdag, zegt Hans Elsen van ACV. “Dat is toch het cijfer dat Ryanair ons gegeven heeft. Er is wat discussie over het aantal vluchten omdat de communicatie niet vlot verloopt. In Charleroi blijven alleszins tien van de vijftien vliegtuigen aan de grond.” Wat ook zeker is, zegt hij, is dat drie vierde van het Belgische personeel van Ryanair staakt.

Op Brussels Airport gaat het om tien vluchten, vijf vertrekkende en vijf aankomende, op een totaal van 32 op zaterdag. Zondag zijn er ook tien vluchten geschrapt, maar staan er in totaal slechts 28 op de planning. Dat bevestigt woordvoerder Nathalie Pierard. “Het gaat enkel over vluchten die door Belgisch personeel worden uitgevoerd”, zegt ze. “Op Brussels Airport zullen gedurende het weekend ongeveer 1.500 passagiers getroffen zijn”, zegt ze. Grote chaos blijft daardoor uit. Iedereen werd donderdag ingelicht over de annulatie.

Ook op de luchthaven van Charleroi blijft het relatief rustig, zegt Elsen. “Reizigers werden op de hoogte gebracht. Grote chaos is er dus niet. Het gaat ook enkel over het Belgische personeel. Vliegtuigen met buitenlands personeel hebben we wel laten vertrekken. Wij willen ook niet voor chaos zorgen”, zegt hij. “Daarom kondigden wij ook altijd een week op voorhand aan dat we zullen staken.”

“Ik denk wel dat wij een sterk statement gemaakt hebben naar Ryanair toe en we zijn bereid om opnieuw rond de tafel te gaan zitten. We willen de onderhandelingen opnieuw een kans geven”, zegt Elsen. Er zijn voorlopig dan ook geen nieuwe acties aangekondigd.

Belgische personeelsdienst

De staking is er gekomen na aanslepende discussies met de bedrijfsleiding over de arbeidsvoorwaarden. De piloten vragen dat er een Belgische personeelsdienst komt. Ook willen ze dat het loon dat ze in de coronacrisis hebben ingeleverd, opnieuw wordt hersteld.

Volgens Ryanair zouden de Belgische piloten beter een voorbeeld nemen aan de akkoorden die het met pilotengroepen in andere landen heeft gesloten over loonherstel. De Belgische vakbonden hebben eerder laten weten dat dit voor hen weinig is.

(sgg, pl)