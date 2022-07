Zeer druk weekend verwacht op Europese snelwegen: boerenprotesten, Tour de France en schoolvakanties

We gaan opnieuw een druk weekend op de Europese wegen tegemoet. De start van de schoolvakanties in Nederland, boerenprotesten en de Tour de France kunnen namelijk voor lange files zorgen. Maar ook de hitte in Duitsland kan je tijd doen verliezen.

Traditioneel is het laatste weekend van juli erg druk op de snelwegen. Het is een typisch wisselweekend: veel mensen komen terug uit vakantie, anderen vertrekken. Maar ook dit weekend wordt het zeer druk, waarschuwt mobiliteitsorganisatie VAB.

Vooral zaterdag wordt het zeer druk op de Franse wegen. Er zijn immers nog heel wat vakantiegangers die vertrekken. Zo begint in Nederland de schoolvakantie in het zuiden van het land, wat wil zeggen dat er al snel Nederlanders op onze wegen zullen zijn, maar ook op Franse wegen.

Zaterdag zal het overal druk worden, vooral op de A7 in de Rhône-vallei. In Île-de-France kunnen de eerste vertragingen relatief vroeg optreden, vooral op de A10, en dat tot na de middag. Op zondag zal het rustiger zijn, behalve op de A7 in de Rhônevallei in zuidelijke richting.

VAB waarschuwt ook voor verkeersproblemen wegens de Ronde van Frankrijk. Die rijdt zaterdag tussen Lacapelle-Marival en Rocamadour en zondag tussen Paris La Defense en de Champs-Elysées.

Ook op de terugweg van vakantie wordt het komend weekend druk. Probleemgebieden in Oostenrijk en Zwitserland zijn de Tauern-, Fernpass,- Arlberg-, Rijndal-, Brenner-, Karawanken- en Gotthardroutes, net als de hoofdwegen naar de Italiaanse en Kroatische kusten. Ook het vakantieverkeer richting Noord-Europa zal aanzienlijk zijn.

Boerenprotesten

Ook wie naar Nederland rijdt, moet rekening houden met langere reistijden wegens mogelijke blokkades van boeren. Onder andere autosnelwegen, opritten, de ingang van Amsterdam-Schiphol Airport en enkele grensovergangen naar Niedersaksen (in de provincie Groningen) waren en zijn geblokkeerd. In sommige gevallen kan dat lange files veroorzaken.

Ook zijn alle schoolvakanties ondertussen begonnen in Nederland en vertrekken veel noorderburen op vakantie.

In Duitsland begint de zomervakantie in Hessen, Rijnland-Palts, Saarland. Met uitzondering van Beieren en Baden-Württemberg zijn nu alle deelstaten in zomervakantie. En in heel wat deelstaten begint de tweede reisgolf, meldt de Duitse mobiliteitsorganisatie ADAC. Vooral op zaterdagvoormiddag en zondagnamiddag zal het erg druk zijn, klinkt het. Momenteel wordt er in Duitsland ook op meer dan 900 plaatsen gewerkt aan de baan. Daardoor kan je op veel plaatsen ook tijd verliezen.

De komende dagen worden er ook nog hoge temperaturen verwacht in Duitsland. ADAC waarschuwt daarom voor problemen aan het wegdek. Dat zou door de hitte omhoog kunnen komen, daardoor gelden er op veel plaatsen snelheidsbeperkingen.

(sgg)