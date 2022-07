Milan talmt voor De Ketelaere, Leeds wil tot 40 miljoen gaan

Paolo Maldini die hem bijna persoonlijk komt ophalen in Brugge met een privéjet, belangrijke Italiaanse sportkranten die hem dan weer haast wekelijks afbeelden op de voorpagina: je zou er als 21-jarige knaap voor minder je hoofd bij verliezen.

En wat moet Carl Hoefkens met CDK de komende weken? “Charles is nog steeds een speler van Club Brugge en is dus beschikbaar voor zondag”, klonk het droogjes. Maar dat de situatie niet ­ideaal is én het dossier aansleept, daar kon de coach moeilijk omheen fietsen. “Het is niet vanzelfsprekend, want Charles zat nog nooit in zo’n situatie. Het is spe­ciaal: wij proberen hem daarin zo goed mogelijk te begeleiden.” De Ketelaere kan dus nog altijd niet naar Milaan vliegen. Club gunt hem zijn transfer maar vraagt zo’n 35 miljoen, wat te begrijpen is. Leeds, dat ook achter De Ketelaere zat/zit, gaat immers zelfs tot 40 miljoen. Maar Milan bleef tot nu toe steken op 31 en gaf nog niet aan dat te zullen verhogen. Meer zelfs: na de meeting op woensdag lieten de Italianen niets meer van zich horen. Er wordt volop gepokerd in dit dossier, maar ooit moet de knoop doorgehakt. Milan zou dat ten laatste zondag doen, maar dat blijft afwachten.