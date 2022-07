Bekend van ‘Temptation’ en voormalig vluchtelinge: de opmerkelijkste kandidaten van Miss België 2023

Kunza Syed

• Geel (Antwerpen)

• 25 jaar

Kunza Syed — © Kevin Swijsen

In 2020 was Kunza nog te zien in Temptation island, als verleidster. Intussen is ze niet langer vrijgezel, maar vormt de Belgisch-Pakistaanse een koppel met ‘Big brother’-finalist Nick Kraft.

Demmi Van Bossche

• Eeklo (Oost-Vlaanderen)

• 24 jaar

Demmi Van Bossche — © Kevin Swijsen

Demmi is zelfstandig klinisch psychologe in een groepspraktijk. Intussen is ze bezig met een specialisatie in EMDR-therapie. Ze heeft nog een extra talent: ze kan met één oog scheel kijken.

Esmée Van Walle

• De Klinge (Oost-Vlaanderen)

• 24 jaar

Esmée Van Walle — © Kevin Swijsen

Nog iemand bekend van tv: De bachelor met Fabrizio Tzenaridis. Esmée eindigde bij de laatste vier. Voorts wil ze haar stem gebruiken om vrouwenrechten en discriminatie aan te kaarten.

Lara Moerenhoudt

• Dilbeek (Vlaams-Brabant)

• 23 jaar

Lara Moerenhoudt — © Kevin Swijsen

Lara is anderhalf jaar geleden 40 kilo vermagerd. Ze liet haar goed hart bovendien zien toen ze tijdens het schooljaar 2019-2020 vier weken naar Roemenië trok om weeskinderen en bejaarde zorgvragers te verzorgen.

Haifa Salem Ali

• 20 jaar

• Bilzen (Limburg)

Haifa Salem Ali — © Kevin Swijsen

Haifa vluchtte uit Somalië toen ze acht jaar was. Van het ene naar het andere land zoals Turkije, Bulgarije en Hongarije. Dat parcours legde ze te voet af. In België voelde zich eindelijk thuis. Nederlands leerde ze op één jaar tijd, iets waar ze supertrots op is. Daarnaast spreekt ze ook nog Arabisch, Somalisch, Turks en Engels.

Amy Rombaut

• 19 jaar

• Nieuwerkerken (Oost-Vlaanderen)

Amy Rombaut — © Kevin Swijsen

Amy heeft twee verschillende oren: eentje heeft ze geërfd van haar mama, de andere van haar papa. Op haar arm staat ook een tattoo van haar Amerikaanse Stafford Darcko, met wie ze zeventien jaar lang is opgegroeid.

Sinay Bavurhe

• 24 jaar

• Boechout (Antwerpen)

Sinay Bavurhe — © Kevin Swijsen

Sinay heeft het druk deze zomer, met optredens op het Cactusfestival, Dour en Dranouter met K.ZIA. Ze heeft ook een hoofdrol naast Average Rob in de VRT Nu-reeks Match én ze was te zien in The voice van Vlaanderen.

Caprice Coyne

• 18 jaar

• Geel (Antwerpen)

Caprice Coyne — © Kevin Swijsen

Met haar ouders ondersteunt ze een Roemeens gezin, dat 22 weeskinderen in huis heeft. Ze is er ook al een aantal keer op bezoek geweest. Caprice heeft ook haar eigen baby- en kindermodelijn ‘MC Miss Caprice’.

Cheany Van der Jeugt

• 24 jaar

• Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

Cheany Van der Jeugt — © Kevin Swijsen

Cheany worstelt met hartritmestoornissen. De voorbije acht maanden moest ze daarvoor al tweemaal onder het mes. Drie weken geleden kreeg ze een hartmonitor ingeplant om haar hart onder controle te krijgen.

Julia Kultchinova

- 17 jaar

- Deurne (Antwerpen)

© Kevin Swijsen

Voor Julia zou wereldvrede echt een verschil maken, met een familie die deels Oekraïens en deels Russisch is. “Gelukkig hebben we niemand verloren in de oorlog, maar we zijn wel ongerust over onze familie daar”, zegt ze.

