“Belgian Connection” stuwt Chicago Sky na nagelbijter naar winst: zesde opeenvolgende zege voor Meesseman en Allemand met leider Chicago Sky

Na een spannende partij wonnen Emma Meesseman en Julie Allemand in de WNBA met 89-83 van Dallas Wings. Meteen de zesde opeenvolgende zege waardoor Chicago Sky met 21 op 27 nog steviger aan de leiding prijkt. De ploeg uit de “Windy City”, waar Ann Wauters assistent-coach is, is tevens al zeker van een stek in de play-offs. “Dinsdag werken we tegen New York Liberty de Commissioner’s Cup af. Dan kunnen we onze eerste prijs van het seizoen pakken,” zei Julie Allemand.

De Commissioner’s Cup wordt voor nog maar voor de tweede keer in de WNBA-geschiedenis georganiseerd. Het brengt het beste team halfweg het seizoen uit de Eastern Conference (Chicago Sky) tegen de nummer 1 van de Western Conference (Las Vegas Aces) op het parket. Chicago Sky geniet als leider van het belangrijke thuisvoordeel. De Commissioner’s Cup is ook lucratief voor de speelsters. Bij het winnend team strijkt elke speelster maar liefst 30.000 dollar op. 10.000 dollar ligt er klaar voor elke speelster bij de verliezende ploeg.

In de partij tegen Dallas Wings had Chicago Sky het niet onder de markt. Emma Meesseman startte wel ijzersterk en nam haar team op sleeptouw: 24-17 na het eerste kwart. Chicago Sky speelde nonchalant waardoor een remonte van Dallas Wings na een 50-39 bonus halfweg echt wel aan de orde was. Na drie kwarts (72-65) kwam het team uit Texas in het slotkwart zelfs eventjes op voorsprong.

Julie Allemand schittert in money-time

Het was Julie Allemand die Chicago Sky in money-time op sleeptouw nam. Met een driepunter en splijtende drives was de Belgian Cat de inspirator van de 89-83 overwinning. Julie Allemand was goed voor 13 punten, 2 rebounds en 6 assists. Emma Meesseman acteerde ook weer sterk en tekende voor 13 punten, 5 rebounds en maar liefst 9 assists. “ We moesten echt wel blijven pushen om deze wedstrijd te winnen. Dat er geen eenvoudige matchen in de WNBA zijn is wel duidelijk,” gaf uitblinker Julie Allemand nog mee.