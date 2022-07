Kop is eraf voor Ben Broeders, even later behaalt zijn lief WK-zilver maar dé prestatie is de gouden wereldrecordrace van McLaughlin

Derde keer, goede keer: zowel op het WK van Doha 2019 als op de Olympische Spelen van Tokio 2021 liep het voor geen meter, of bleef hij althans onder zijn kunnen. In Doha eindigde hij als twaalfde met een povere 5m55, in Tokio raakte hij niet door de kwalificaties en eindigde hij met 5m65 achttiende.

In Eugene lag de kwalificatiehoogte op 5m80 maar zoals zo vaak op kampioenschappen hoefde die hoogte niet te worden overschreden voor een plaats in de finale. De twaalf finalisten slechtten 5m75, en Broeders legde een fraai parcours af, hij miste van zijn vier sprongen slechts één keer. “De kwalificaties zijn altijd zenuwslopend maar ik had een goed gevoel, al van bij de eerste sprong: vier sprongetjes, niet veel energie verloren… Als het nodig was, had ik ook wel 5m80 kunnen springen.”

Dat de wind af en toe wat “heen en weer ging”, deerde hem niet echt. “Je bent hier met de besten van de wereld, dus het hoeft niet te gemakkelijk zijn.”

De gewezen olympische kampioen en ex-wereldrecordhouder Renaud Lavillenie ontsnapte ternauwernood aan de uitschakeling maar kon zich na twee gemiste pogingen toch plaatsen.

Ben Broeders. — © AFP

Op naar de finale, zondag. “De automatismen die ik deze winter opbouwde, zitten redelijk goed. De winnaar is bekend om het zo te zeggen (hij doelt op wereldrecordhouder Mondo Duplantis, hjb). Ik zal niet zeggen dat het daarna volledig open ligt maar toch redelijk open. Sinds het EK van Berlijn 2018 denkt iedereen dat je voor het podium over zes meter moet springen, op de Olympische Spelen zou ook elke medaillekandidaat over zes meter springen, en dat is nog nooit zo geweest. Vroeger stond je met 5m80, 5m85 op het podium, nu is dat verschoven richting 5m90. Iedereen is hier in vorm.” Zijn persoonlijk record bedraagt sinds dit seizoen 5m85. “Er zit nog meer in.”

En toen vloog hij richting de tribunes. De speaker in het stadion kondigde hem dan een eerste keer aan als “Ben Broeders, uit Nederland” maar zo’n vaart loopt het niet. Zijn lief, de Nederlandse Femke Bol, moest even later aan de slag op de 400m horden. Op de Spelen pakte de Nederlandse brons, op dit WK snelde ze naar de vice-wereldtitel (52.27). Het is na het zilver op de gemengde 4x400m haar tweede WK-plak.

De ster van de avond is evenwel de Amerikaanse Sydney McLaughlin, die het eerste wereldrecord van dit WK uit haar sloffen schudde. De nieuwe wereldbesttijd op de 400m horden bedraagt 50.68, voor het eerst gaat een vrouw onder de mythische grens van 51 seconden. Ter verduidelijking: het Belgisch record op de 400m – dus zonder horden als hindernissen – bedraagt 50.29, en met die chrono was Cynthia Bolingo in het olympische jaar een absolute topper. Op het WK vond even voor McLaughlin de 400m plaats, en met haar wereldrecordchrono op de horden had de Amerikaanse in de finale van de 400m gestaan - zij dus met horden, de anderen zonder. Ze kreeg de wereldrecordcheque van 100.000 dollar uit de handen van Sebastian Coe, voorzitter van de wereldatletiekbond.

Is het wereldrecord een verrassing? Niet echt. De 22-jarige Amerikaanse olympische kampioene rijgt de voorbije jaren de wereldrecords aaneen. Ze liep op de Amerikaanse selectietrials, in juni in hetzelfde stadion in Eugene, al een wereldrecord (51.41). Ze won vorig jaar de olympische titel in een wereldrecord (51.46). Ze liep vorig jaar tijdens de olympische selectietrials, in hetzelfde stadion in Eugene enkele weken voor de Spelen, al een wereldrecord (51.90). McLaughlin: “Dit is onwezenlijk. Alle glorie aan God, ik dank hem, ik denk mijn coach, mijn team, ik heb dit niet alleen gedaan. Go Team USA.”